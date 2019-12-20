Advertisements
Advertisements
Advertisements

انكماش التداولات بالبورصات الأوربية مع اقتراب عطلة عيد الميلاد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:00 م
Advertisements
بورصة ميلانو
بورصة ميلانو
وكالات
Advertisements
هدأت التداولات في البورصات الأوربية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، على الرغم من أن الأسهم الإيطالية سجلت أداء فاق سائر الأسهم بفضل بعض الإعلانات الإيجابية للشركات.

وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط، لكنه ما زال متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني ليبعد نحو واحد بالمئة دون أعلى مستوياته على الإطلاق.

جاء ذلك بعد مكاسب قياسية حققتها وول ستريت عقب أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاقا تجاريا أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيُوقع في مطلع يناير كانون الثاني.

وبينما استقرت بقية المؤشرات في المنطقة، ربحت الأسهم المدرجة في ميلانو 0.7 بالمئة بقيادة مجموعة نيكسي للمدفوعات التي ارتفعت أسهمها 2.8 بالمئة بعد أن قال انتيسا سان باولو إنه سيبيع أنشطته لمدفوعات الأفراد إلى نيكسي في صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).

ومن بين الشركات التي سجلت تحركات كبيرة رويال داتش شل التي انخفض سهمها 0.8 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع أن تسجل تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاجها الفصلي من النفط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بورصة ميلانو البورصات الاوربية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

خليفة سواريز يوجه صدمة لبرشلونة

منذ 35 دقيقة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وفد اسكندراني في الأهلي قبل مباراة الإثنين لحسم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بورصة أوروبا تقفز مدعومة بصعود وول ستريت في آخر جلسات العام

البورصة الأوروبية تتعافى من الخسائر في آخر جلسات العام

البورصات الأوربية ترتفع في ختام جلسة ليلة رأس السنة

الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع بفعل تحسن الأحوال التجارية

البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء

أسهم أوروبا تهبط بقيادة "يو.بي.إس "ومخاوف النمو العالمي

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status