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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:57 م
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موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي
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يواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في إطار مبارايات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، الموافق 23/12/2019، في تمام الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد القاهرة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على فريق الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهم أمس، على ملعب "المكس"، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وليد سليمان من رأسية سكنت شباك الدرارويش.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراته، أمام الأهلي، برصيد 17 نقطة، وضعته في وصافة الترتيب، بعد أداء مميز، لأبناء زعيم الثغر.


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