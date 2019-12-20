أمير رمسيس لـ"الفجر الفني": أنا ضد وضع أي قيود للسينما .. وهذه مواقف لاتنسى مع الراحل نور الشريف



مخرج شاب تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وقام بإخراج العديد من الأعمال الفنية من ضمنها أفلام طويلة وقصيرة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية، وشارك فى العديد من المهرجانات داخل مصر وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز المصرية والأجنبية.



فتح المخرج الشاب أمير رمسيس قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث عن أعماله الفنية الجديدة، رأيه في السينما المصرية حاليًا، مواقفه مع الفنان الراحل نور الشريف



وإلى نص الحوار:



في البداية حدثنا عن أعمالك الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة؟



أنا حاليا استعد للبدء في تصوير فيلم "حظر تجول"، وهو من بطولة "إلهام شاهين، أحمد مجدي، أمينة خليل، كامل باشا"، ومن المقرر البدء في التصوير يناير المقبل.



كيف تري السينما المصرية حاليًا؟



للأسف السينما المصرية مازالت تعاني من أزمة الإنتاج، فهناك نوعين فقط في الإنتاج وهو الإنتاج العالي المكلف، والإنتاج المنخفض، واختفى الإنتاج المتوسط للأفلام، ولا أظن أن السينما ستنهض بهذين النوعين "العالي، والمنخفض"، لأن النوع المتوسط مهم جدًا ونستطيع به إنتاج أكثر من عشرين عمل في الموسم، كما أن السينما تفتقد التجارب الفنية الجريئة.



وما سبب اختفاء السينما النسائية في مصر؟



السينما النسائية مختفية من فترة التسعينيات، أعتقد أن السبب يرجع إلى طرفين وهما "المنتجين، والجمهور"، المنتجين يخافون من المغامرة بالبطولة النسائية، كما أن الجمهور غير متعود على تصدر البطلة العمل، كانت هناك تجارب من فترة طويلة مثل "أحلى الأوقات، نوارة"، ولكن هذه الفترة لايوجد على الرغم من وجود بطلات تستطيع أن تتصدر البطولة مثل هند صبري، منى زكي.



أنت مع أما ضد أن يرتبط المخرج بممثل معين ؟



هناك العديد من المخرجين فى العالم مرتبطين بممثل معين، وهذا شيء جيد لأنه يخلق شيء من العلاقة الطيبة بين الطرفين، وبالتالي يكون العمل النهائي جيد، ولكن أنا ضد أن المخرج لا يري إلا هذا الممثل حتى ولو أن الدور لا يناسبه.





وما الأعمال الفنية التي قدمتها محببة إلى قلبك؟



أنا أحب فيلمي "بتوقيت القاهرة"، "عن يهود مصر".



وما المواقف التى لا تنساها مع الفنان الراحل نور الشريف؟



الفنان نور الشريف كان من النوع الهادئ الذي يركز على عمله ويحبه، وحريص جدا عليه، ويتعامل بمنتهي التواضع والتعاون مع كل أفراد العمل.



هناك موقفين للراحل نور الشريف لن أنساهم وهم : الموقف الأول حصل أثناء التصوير كنا نستخدم كاميرات من النوع الديجيتال وكان هذا النوع بالنسبة ل نور الشريف جديد عليه وغريب، لأنه كان دائما متعود على الكاميرا الكلاسيكي، فكان الراحل متوتر وقلق أن يكون الصوت والصورة ليست جيدة، وأنا طالبت منه أن يطلع على المشاهد المصورة حتى يتأكد من العمل، ولكنه قال لى طالما أنت واثق من الشغل فأنت مخرج العمل وأنا واثق فيك، وهذا درس لكل الممثلين أعطاه الفنان الراحل نور الشريف.



والموقف الثاني: يوم عرض الفيلم فى مهرجان دبي وكان نور الشريف يشاهد الفيلم لأول مرة مع الجمهور، وبعد الإنتهاء من المشاهدة قال كلمته فى المؤتمر ولن أنسى مقولته "كيف تنهض السينما؟ ..لو كان يوجد فى الدول العربية ثلاثة مخرجين مثل أمير رمسيس.



ومع من من الفنانين القدامي كنت تتمنى أن تتعاون معه في عمل فني؟



الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وهذا الفنان من أكثر النجوم الذين أحبهم،وكان موته صدمة بالنسبة لى وشيء مؤسف، اتذكر كنت بكتب فيلم وكنت أتمنى أن أعرضه عليه ولكن للأسف الوقت لم يسمح وتوفي، والمشروع توقف بعد رحيله.



أيهما تفضل السينما أم الدراما ؟ وما نوعية الأفلام التي تفضلها؟



العالم الأقرب إلى قلبي هو السينما.



أنا أعشق نوعية الأفلام الكوميدية.



مع أم ضد تجسيد السينما لكل أشكال الواقع من عنف وبلطجة ومخدرات ؟



أنا ضد وضع أي قيود للسينما، فالسينما من حقها أن تجسد كل شيء فى الواقع، ولكن لابد من وضع تصنيف عمري للجمهور ولابد أن تلتزم به عروض السينما.