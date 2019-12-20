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غضب في الجبلاية بسبب تصريحات حسام البدري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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حسام البدري
حسام البدري
محمد الصو
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ظهرت حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء الغضب من جانب مسؤولي اللجنة الخماسية للجبلاية، عقب تصريحات المدير الفني المُتضاربة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإطلاق العنان ضد جهازه المعاون.

وأكد البدري، أنه لن يسمح بوجود خلافات داخل الجهاز المعاون للفراعنة الذى يضم كل من محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس.

وقال البدري فى تصريحات تليفزيونية، قائلاً :" أي شخص ينشأ معه خلاف لن يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدا إلى أنه ربما يحدث اختلاف في وجهات النظر نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض".

وأضاف البدري، قائلاً :" واجهت صعوبات كتيرة في بداية تولي مسؤولية المنتخب، كان هناك نقص خاصة في مركز المهاجم، والأهلي والزمالك لا يلعبان لفترة طويلة وقلق على كل المراكز ".

وتابع :" حان الوقت لجيل جديد للمنتخب، في ظل تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي، مع بعض العناصر القادرة على الحفاظ على مكانتها من لاعبي المنتخب الأول".

وافتتح منتخب مصر بقيادة البدري، تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة الكاميرون 2021، بالتعادل أمام كينيا إيجابيًا بهدف لكل فريق بالإسكندرية، وجزر القمر سلبيًا خارج الديار.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر حسام البدري الجبلاية الاهلي

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