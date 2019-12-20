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إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على أماكن بيع المنتجات الغذائية والتي جرى خلالها إعدام نصف طن من السردين الغير صالح للاستخدام الأدمي.

كانت تعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بشن حملات مكبرة على أماكن بيع وتصنيع المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحتيها للاستخدام الأدمي.

وتشكلت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بإشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بطوخ وقامت بالمرور على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع الغش التجاري والحفاظ على صحة المواطنين، وجرى خلالها إعدام 4 برميل من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بما يعادل نصف طن.

ووردت نتائج تحاليل العينات التي جرى سحبها وإرسالها إلى المعامل المركزية تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وصدر قرار النيابة العامة بإعدام الكميات المضبوطة، وجرى إعدام الكمية بالطرق الصحيحة.
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
إعدام نصف طن سردين فاسد بالقليوبية (صور)
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