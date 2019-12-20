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شاهد.. تكريم نهال عنبر في حفل " النيل دراما"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة نهال عنبر، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة القديرة، صورة جديدة له أثناء تكريمها فى مهرجان النيل دراما، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت نهال عنبر، مرتدية فستان أسود، مليئ بالازرار الفضية، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وجعلته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت بالدرع التكريمي، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

حيث علقت " عنبر" على الصورة :"احلى تكريم من قنوات النيل المتخصصة قناة النيل للدراما تحت رعاية الاستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام والاستاذ إيناس عبدلله رئيس قناة النيل للدراما الف شكر على التكريم الفستان من تصميم المصممة الجميلة مروة البغدادي" .


برنامج "كلام ستات" '

حيث شاركت الفنانة نهال عنبر، فى برنامج "كلام ستات"ومع الفنانة هيدى كرم، وندى رحمى، وشريهان ابو الحسن، كان يضم العديد من الفقرات التي تهم المرأة والمجتمع، أحدهم فقرة اجتماعية تناقش جميع المشكلات التي تخص المرأة، وفقرة أخرى بعنوان "طوق نجاة" وتُعالج من خلالها الحالات الإنسانية وإجراء عمليات العين والقلب بالتعاون مع جمعية الفنان الراحل عامر منيب وجمعية الأورمان، وفقرة ثالثة متعلقة بعمليات التجميل التي تخضع لها المرأة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، مسلسل"حكايتى" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ياسمين صبرى، احمد صلاح حسني، احمد حاتم، هنادي مهنا، وتدور أحداث المسلسل، حول فتاة تدعى داليدا تنتمي إلى عائلة كبيرة تجسد شخصيتها ياسمين صبري، ولديها عمّان وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، يخوضان ضدها صراعاً من أجل حرمانها من ميراث والدها الذي توفي أمامها وهي طفلة صغيرة، فتضطر للهرب خاصة بعد أن تيقنت بوجود خطة للتخلص منها والاستيلاء على الميراث، وبنفس الوقت تخوض الفتاة صراعاً مع والدة حبيبها التي ترفض زواجهما، ولا تتوقف عن مضايقتها بعد الزواج .
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