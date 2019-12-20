كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بن شرقي رابط الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





الزمالك يواجه سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب القاهرة، في الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.





وأوضحت التدريبات الختامية تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري، حيث يعود حازم إمام من الإصابة لقيادة الجبهة اليمنى بدلًا من محمد عبد السلام.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي.





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، والمفاضلة بين أوناجم وأحمد زيزو.





خط الهجوم: مصطفى محمد.



