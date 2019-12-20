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أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم مع الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة،مع الإحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية  بالرغمن تراجع المخزونات الأمريكية من الخام بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كما استقر الإنتاج .

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 66.46 دولار للبرميل.

وتراجع  سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكية تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 61.06 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

سعر البرنت خام نايمكس خام برنت اسعار النفط

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