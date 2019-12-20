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مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" "جوان جو تكنوبارك"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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اللقاء
اللقاء
كريم وزيري
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وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع شركة "جوان جو تكنوبارك" الكورية الجنوبية، في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة. 

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وتتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية في مجالات السيارات متعددة الأغراض والأجهزة الإلكترونية المنزلية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

وأشاد مسئولو شركة جوان جو تكنوبارك، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي، وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.
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