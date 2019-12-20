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ضبط 11 في مشاجرة دامية بالسيدة زينب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:01 م
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المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 11 متهما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى وفاة أحد الأشخاص في منطقة السيدة زينب.

وتبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ومتوفٍ بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة:

طرف أول 6 أشخاص، أحدهم متوفى، وبحوزة إثنين منهم" سلاح أبيض" "سنجة"، "عصا خشبية"
طرف ثان 6 أشخاص - أحدهم مصاب "وله معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" - وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة".

وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تعدوا على أثرها على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بالطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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