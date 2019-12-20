أزمة جديدة تواجه كارتيرون قبل مواجهة سموحة

يعاني المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون ازمة كبيرة امام سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة.





وسيغيب عن الزمالك في مواجهة سموحة غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة بسبب الإصابة، وهم من القوام الأساسي للفريق الأبيض كما يعاني النادي من تضارب في المستوى.









ويغيب أيضا المغربي خالد بوطيب للإصابة بجانب عمر السعيد في الهجوم ولا يتواجد في القائمة غير مصطفى محمد فقط وسط استمرار كما يعود حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن مباراة الطلائع بسبب الإصابة التي تعرض لها.









وأعلن المدير الفني للزمال باتريس كارتيرون عن القائمة كالتالي:





في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.





في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر.





في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما- كريم بامبو.





في خط الهجوم: مصطفي محمد.





واجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، لتحفيزهم والشد من أزرهم، وطالبهم بضرورة التركيز التام في مواجهة سموحة المقرر لها غدًا، وشدد لهم على أن كل لقاءات الفريق في الفترة المقبلة بمثابة كئوس ولا مجال عن تحقيق الفوز فى كل المباريات.





ويمتلك نادي الزمالك 13 نقطة ، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، من 7 مباريات، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس بنفس عدد النقاط من 8 مباريات.







