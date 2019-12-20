طبيب الأهلي: إصابة ربيعة ليست مقلقة



وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفريق الأحمر لسبعة انتصارات متتالية على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي. ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة رامي ربيعة غير مقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.