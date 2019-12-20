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عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا توجد أي أزمة في إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد قادما من صفوف أفيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية: "إنه لا توجد أي أزمات فيما يخص قيد كهربا، مشيرا إلى أن اللاعب أصبح من حق الأهلي، ومرتبط بتعاقد مدته أربعة مواسم ونصف، وسيبدأ مشاركته معنا اعتبارا من يناير المقبل".


وتابع عبد الحفيظ، أن يتفاوض بشأن ضم صفقة جديدة في يناير، مؤكدا أنه ما زال أمامنا 11 يوما، كرة القدم بها متغيرات عديدة، لذا من المهم أن نتأنى قبل إتمام الصفقة الثانية".

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الشياطين الحمر سبعة انتصارات متتالية.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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كهربا سيد عبد الحفيظ الأهلي أخبار الأهلي اليوم

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