نادي الهلال السعودي يتصدر تصنيف جديد عالمياً

كشف موقع “club world ranking”، المهتم بالتصنيفات الشهرية لجميع أندية العالم، عن تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية، وذلك بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية.



وجاء نادي الهلال في المركز السادس عشر عالميًا، والأول عربيًا في تصنيف الأندية وذلك مع بداية شهر ديسمبر الجاري.



واحتل الهلال المركز الـ16برصيد 9829 نقطة، كأفضل فريق عربي في هذا التصنيف، متقدمًا على أندية عالمية؛ مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأياكس أمستردام الهولندي.



نادي الهلال السعودي:

هو نادٍ رياضيّ، ثقافيّ، اجتماعيّ سعودي أُسس عام 1957، مقرّه في العاصمة السعودية الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 62 بطولة، والاجمالية سواء كانت رسمية أو ودية 97 بطولة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي المرتبة التاسعة والسبعين عالميا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم خلال فترة القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.



إضافة إلى ذلك، يُعدّ الهلال أكثر الأندية تحقيقًا لبطولة الدوري السعودي الممتاز بخمسة عشر بطولة، إلى جانب تزعمه كأس ولي العهد بثلاثة عشر بطولة وهو رقم قياسي، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سُمي لاحقًا (بكأس الأمير فيصل بن فهد) سبع مرات وهو رقم قياسي، بالإضافة إلى كأس الملك السعودي ثمان مرات ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للبطولات الخارجية بواقع بطولتين لـ كأس الخليج العربي للأندية وأربع بطولات عربية للأندية على النحو التالي: حيث حقق دوري أبطال العرب مرتين وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة وكأس السوبر العربي مرة واحدة وسبع بطولات آسيوية للأندية على النحو التالي: ثلاث مرات دوري أبطال آسيا ومرتين بطولة كأس الكؤوس الآسيوية ومرتين بطولة كأس السوبر الآسيوي وهو رقم قياسي لا مثيل له على مستوى قارة آسيا، وحصل على جائزة أفضل فريق كرة قدم في قارة آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتين موسم 2000 وموسم 2001، وهو أول نادٍ يحصل على بطولة الدوري السعودي الممتاز. في العاشر من أيلول 2009 أعلن موقع الاتحاد الدولي للإحصاء والتاريخ IFFHS حصول نادي الهلال السعودي على لقب نادي القرن في قارة آسيا وذلك خلال فترة (1901-2000).