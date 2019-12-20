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جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، سجائر، بلغت إجمالى القيمة والتعويض حوالى 800 ألف جنيه.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى، بإجمالى مبالغ مضبوطة حوالى 20 ألف جنيه.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء: ضبط 1 قضية.
فى مجال مكافحة تهريب القطع والعملات الآثرية: ضبط 1 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 30 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 996 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 224 حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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