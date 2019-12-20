جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى:





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، سجائر، بلغت إجمالى القيمة والتعويض حوالى 800 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى، بإجمالى مبالغ مضبوطة حوالى 20 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء: ضبط 1 قضية.

فى مجال مكافحة تهريب القطع والعملات الآثرية: ضبط 1 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 30 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 996 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 224 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 4 قضايا.



