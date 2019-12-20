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وزير الأوقاف: الجيش نار تحرق يد كل معتدٍ

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد عزام
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رسالتنا الثانية، في خطبة اليوم، ليست بعيدة عن الشباب، وهي رسالة الدفاع عن الأوطان، فنحن هنا في بورسعيد، إذ تحتفل بعيدها القومي الـ63، مشيرا إلى أن معظم محافظات مصر الحدودية أو الساحلية ترتبط أعيادها بملاحم بطولية.

وتحدث وزير الأوقاف، عن المصريين ومثابرتهم وإصرارهم على حماية أوطانهم موجهًا رسالة إلى كل أعداء مصر قائلا "إياكم وبرهم وبحرهم وأرزاقهم"، فجيشها نار تحرق كل من يقترب منها، محاولا الاعتداء عليها برًا أو جوًا أو بحرًا.

وأوضح 'جمعة"، خلال رسالته الأولى، أن الدولة تعمل وكل مؤسساتها على تمكين الشباب وذلك له حقوق وعليه واجبات، فلابد على أن يكون الشباب يد تبتني مجدا وعقل يفكر.

ولفت إلى أن آيات القرآن الكريم، تضمنت إشارات عديدة إلى مرحلة الشباب وأهميتها وأهمية استثمارها بالشكل الصحيح، وعلى سبيل المثال قال الله تعالى: "نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى"

وأضاف "جمعة"، أنه في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، يأتي الإمام العادل ويليه في المرتبة شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فالشباب قوة بين ضعف فهو بين الطفولة والشيخوخة.

وأكد وزير الأوقاف خلال خطبته على طاعة الوالدين، مستندا بقول الحق سبحانه وتعالى:  "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، فلابد علينا طاعة الوالدين.


واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، في زيارته للمحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام، بإطار احتفالات العيد القومي ال63.

ومن المقرر، أن يعقد وزير الأوقاف، اجتماعا بالشيوخ والأئمة، كما يعقد اللواء عادل الغضبان، مؤتمرا صحفيا بحضور الوزير ومفتي الجمهورية.

وكان محافظ بورسعيد، قد شهد مساء أمس الخميس، فعاليات حفل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية والإنشاد الدينى بقيادة الفنان رجب الشاذلى،والتي اقيمت بالمركز الثقافي ضمن احتفالات ٢٣ ديسمير ببورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهدسكرتير عام محافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتحت إشراف الدكتورة جيهان المالكي مدير مديرية الثقافة ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.

وشهدت فعاليات الحفل، إلقاء باقة من الاغاني الوطنية والدينية، احتفالا بعيد بورسعيد القومي والذى يعبر عن مناسبة تاريخية عظيمة فى تاريخ البلاد، حيث عبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذا الحفل الموسيقى الرائع الذى يجسد المعانى الفنية المعبرة عن حب الوطن والتضحية من أجله إلى جانب تخليد الذكرى العظيمة لعيد بورسعيد القومي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد محافظة ذات أصول تاريخية عريقة شهدت العديد من الفترات التاريخية الصعبة واستطاعت أن تمر بها بسلام وتحرر أراضيها بأيدى ابناءها المخلصين، والذين لابد وأن يساهموا فى استكمال التنمية والحضارة على أرض المحافظة، بالمشاركة فى خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المرحلة من خلال الوعى الاجتماعى ومواجهة أى محاولات لتخريب الأفكار، والاخلاص والاجتهاد فى العمل، لتحقيق أفضل مستوى لحياة المواطنين والارتقاء بالبلاد إلى أعلى المراتب.
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