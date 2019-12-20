الداخلية تستجيب لمواطن وتودع طفل دار رعاية





كما أقر الطفل بأن والديه متوفيان، وليس له محل إقامة، حيث تم إقناعه بالإقامة بإحدى دور الرعاية حيث الأمان والإهتمام به صحيًا ونفسيًا ورعايته.





وتواصلت أجهزة مديرية أمن القاهرة، مع الجهات المعنية والعمل على توفير مكان آمن للطفل بإحدى دور الرعاية.





وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف أحد الأطباء بتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان ما به من إصابات إن وجدت وتحديد سنه، عقب ذلك تم إيداعه بإحدى دور الرعاية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.



تمكنت أجهزة الوزارة من متابعة ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن عثور أحد المواطنين على طفل بالطريق العام، ومساعدته للبحث عن ذويه، حيث تم التواصل مع المواطن لمعرفة ملابسات الواقعة "وتبين من خلال الفحص أن الطفل مواليد 2007.