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بدء تلقي الأصوات بانتخابات نادي القضاة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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نادي القضاة
نادي القضاة
هدير حمزة
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بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تلقي الأصوات في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، على 17 مقعد رئيس، و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي اليوم ووتستمر حتى 5 مساء.

يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة. عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي.

يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.
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