انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي

بدأت اليوم، انتخابات الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، داخل صرح دار القضاء العالي، وتستمر حتى ال ٥ مساء اليوم.





وذلك داخل ١٦ لجنة انتخابية موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف درجة رئيس أ درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة.



