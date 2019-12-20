الصين: العلاقات الثنائية مع واشنطن واجهت صعوبات خطيرة



قالت الصين، اليوم الجمعة، إن علاقتها بالولايات المتحدة قد واجهت صعوبات خطيرة، لكن يجب أن تعمل وفقًا للإجماع الذي توصل إليه قادة البلدين لدفع العلاقات الثنائية المستقرة إلى الأمام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وقد صرح نائب وزير الخارجية الصينى لو يوتشنغ بذلك خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وذكر البيان أن المسئولين تبادلوا وجهات النظر حول كوريا الشمالية، واكدت الصين موقفها بأنها ستحمي سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.



وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري، والذي سيشهد انخفاض التعريفات الأمريكية على السلع الصينية وزيادة المشتريات من السلع الزراعية والطاقة والسلع المصنعة في الولايات المتحدة.



تم الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة الأسبوع الماضي بعد أكثر من عامين من المحادثات التجارية المتقطعة، على الرغم من أنه لم يكشف أي من الطرفين عن الكثير من التفاصيل المحددة للاتفاقية.



يقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين وافقت على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.



لم يؤكد المسؤولون الصينيون حتى الآن الكثير من نسخة واشنطن - خاصة فيما يتعلق بالتزامات شراء البضائع. لكن قالت الصين يوم الجمعة انه عندما تم الإعلان عن الصفقة أنها ستستورد المزيد من القمح الأمريكي والأرز والذرة والطاقة والأدوية والخدمات المالية.



صرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى اليوم الخميس بأن كلا من الفريقين التجاريين الصينى والامريكى على اتصال وثيق، مضيفا أنه لا توجد معلومات محددة حول الصفقة يتم الكشف عنها حاليا.



كما كشفت الصين عن قائمة جديدة لإعفاءات التعريفة الجمركية للواردات الأمريكية، ومعظمها من المنتجات الكيماوية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق المرحلة الأولى. قالت الصين إن الجزء الثاني من قائمة التنازل سيتم إصداره في الوقت المناسب.



وقد نشرت وزارة المالية الصينية،اليوم الخميس، قائمة جديدة من ستة منتجات امريكية ستعفى من الرسوم الجمركية ابتداء من 26 ديسمبر.



قالت الوزارة إن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 25 ديسمبر 2020. ولم يوضح السبب في اختيار المنتجات، أو القيمة التقريبية لواردات هذه السلع.



وفي وقت سابق، قالت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة، الأحد، إن الصين علقت تعريفة إضافية على بعض السلع الأمريكية التي كان من المفترض تنفيذها في 15 ديسمبر، بعد أن وافق أكبر اقتصادين في العالم على "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة يوم الجمعة.



تقلل الصفقة والشائعات والتسريبات التي انتشرت بالأسواق العالمية منذ شهور، بعض التعريفات الأمريكية مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.



تهدف التعريفات الانتقامية الصينية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر، إلى استهداف سلع من الذرة والقمح والسيارات الأمريكية وقطع غيار السيارات.



وقالت اللجنة في بيان صدر على مواقع الدوائر الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية الصينية، إن التعريفات الصينية الأخرى التي تم تنفيذها بالفعل على السلع الأمريكية ستظل سارية.



وأضافت "ان الصين تأمل في العمل مع الولايات المتحدة، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لحل الشواغل الأساسية لبعضهما البعض بشكل صحيح وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين".



