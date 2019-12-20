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حجز 74 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولاية الكاف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم 19 ديسمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:

 أهم عمليّات الحجز:

- حجز  حمولة 04 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.

- حجز 2448 قارورة "شروبو" و70 قارورة ماء ورد و2880 قارورة ماء عطر و13566 قارورة خلّ و9959 قارورة عسل بولاية أريانة.

- حجز 600 علبة سجائر و780 علبة حليب بولاية نابل.

- حجز 1500 كلغ من "الفارينة" المدعمة و87 لتر من الزيت المدعم و60 كلغ من السكر المدعم و40 كلغ من عجين اللوز بتونس العاصمة.

- حجز 1013 كلغ من البطاطا و125 كلغ من "الصودا" بولاية القصرين.

- حجز 150 كلغ من السكر المدعم و40 لتر من الزيت المدعم و74 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولاية الكاف.

- حجز 6500 قطعة من الملابس المستعملة و70 كلغ من الخضر و42 كرسي و02 طاولات بولاية صفاقس.

- حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 131 عملية حجز.

- تحرير 20 محضرا عدليّا.

- حجز 19 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 56 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- القيام بتنفيذ 78 قرار بلدي.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 60 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 184 مخالفة صحية.
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