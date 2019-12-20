حجز 74 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولاية الكاف

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم 19 ديسمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:





- حجز حمولة 04 شاحنات من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.





- حجز 2448 قارورة "شروبو" و70 قارورة ماء ورد و2880 قارورة ماء عطر و13566 قارورة خلّ و9959 قارورة عسل بولاية أريانة.





- حجز 600 علبة سجائر و780 علبة حليب بولاية نابل.





- حجز 1500 كلغ من "الفارينة" المدعمة و87 لتر من الزيت المدعم و60 كلغ من السكر المدعم و40 كلغ من عجين اللوز بتونس العاصمة.





- حجز 1013 كلغ من البطاطا و125 كلغ من "الصودا" بولاية القصرين.





- حجز 150 كلغ من السكر المدعم و40 لتر من الزيت المدعم و74 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولاية الكاف.





- حجز 6500 قطعة من الملابس المستعملة و70 كلغ من الخضر و42 كرسي و02 طاولات بولاية صفاقس.





- حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 131 عملية حجز.





- تحرير 20 محضرا عدليّا.





- حجز 19 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 56 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- القيام بتنفيذ 78 قرار بلدي.









في المجال الصحي:





- تحرير 60 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 184 مخالفة صحية.