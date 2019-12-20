شاهد.. حماقي يشعل حفل الميدل بيست بموسم الرياض

أقيم أمس حفل "الميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك برعاية المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويستمر ذلك الحفل إلى يوم 21 ديسمبر الحالي.





وأشعل الحفل الفنان محمد حماقي بأغانيه الرائعة، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي منهم أمير كرارة، أحمد السقا، محمد هنيدي، أكرم حسني، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



يُشار أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج والإقبال الجماهيري الكبير على السعودية منذ بدء فاعلياته في أكتوبر الماضي، وتستمر تلك الفعاليات إلى نهاية شهر يناير القادم.



كما شهد المهرجان العديد من الحفلات الغنائية الرائعة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب، محمد رمضان، أصاله،عمرو دياب،كاظم الساهر، تامر حسني، تامر عاشور،رامي صبري،شهد أيضًا العديد من المسرحيات منها :"الملك لير"، "لوكاندة الأوباش"، "مسرح مصر"، "علاء الدين".