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شاهد.. محمد رجب يغازل جمهوره بأحدث صورة له عبر" إنستجرام"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد رجب، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنان المتألق، صورة جديدة له بأحدث إطلالته، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت "رجب"،مرتدى جاكيت أزرق، وتحته بدى أبيض،ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق غامق، وانتعل حذاء أبيض،حيث كان نائما، واعتمد تسريحة شعر بسيطة ومختلفة، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


مسلسل" الاخ الكبير" :

شارك الفنان محمد رجب، فى مسلسل الاخ الكبير، وعدد من نجوم الفن،راندا البحيرى، محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة، إيهاب فهمى، اشرف ذكى،اخراج اسماعيل فاروق،تأليف أحمد عبد الفتاح .

يذكر أن مؤخرا شارك الفنان محمد رجب، فى بطولة مسلسل" علامة استفهام" حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، هيثم احمد زكي، محمود البزاوى، ميريهان حسين، جيهان خليل، اخراج سميح النقاش،تأليف اسلام حافظ .
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