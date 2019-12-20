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معهد الرصد الجوي يتوقع تواصل هبوب الرياح القوية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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ذكّر المعهد الوطني للرصد الجوي، بضرورة توخي الحذر بالنسبة إلى مستعملي الطريق، وخصوصاً في الطرقات السيارة نظرا لتراجع مدى الرؤية الأفقية، حيث تشهد إنطلاقة النهار ظهور ضباب محلي في المنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل.

ويذكر بأنه وبعد إنقشاع الضباب، من المتوقع أن تكون الأجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد.

وتعود مؤشرات الصحو بأغلب الجهات، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، حيث من المنتظر  تسجيل ارتفاع نسبي في الحرارة، إذ تتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.

في حين يتوقع تواصل هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل والمرتفعات، والبحر يكون شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.
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