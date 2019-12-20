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ريال مدريد يرسل مندوبا لمشاهدة هذا الشاب الموهوب عن قرب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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كامافينجا
كامافينجا
مصطفى صابر
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أفادت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد أرسل كشافة لمشاهدة لاعب خط وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا عن كثب في لقاء كوبي دي لا ليجي يوم الأربعاء مع أميان.

تم وصف اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بأنه أحد  صاحب المواهب الكبيرة في كرة القدم العالمية بعد تألقه مع فريق رين الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.

ويعتقد أن اللاعب كامافينجا قد اجتذب بالفعل اهتمامًا من أمثال برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ، مما أدى إلى زيادة في تقييمه.

يدعي  ديرايو  أن ريال مدريد هو آخر فريق يحظى بشعبية مع منتخب فرنسا لأقل من 21 عامًا ، مع وجود اثنين من الكشافة في ملعب دي لا ليكورن في منتصف الأسبوع.

لعب كامافينغا ، الذي يُفترض أن يكون بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني ، 90 دقيقة كاملة حيث خسر رين 3-2 أمام أميان.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كامافينجا ريال مدريد الكرة عالمية

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