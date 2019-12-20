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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 20/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في الهند
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
وقعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى تسعة أشخاص.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || من الصين.. إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي للفضاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء اليوم الجمعة، وذلك في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء لتطوير برامج فضاء لدفع أهدافها التنموية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، شديد اللهجة وجهت خلاله إنذارا للمليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة طرابلس، وأعطتها مهلة لترك المدينة.

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