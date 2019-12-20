أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 20/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في الهند

وقعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الهندية ومتظاهرين ضد قانون تعديل المواطنة اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى تسعة أشخاص.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || من الصين.. إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي للفضاء



أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء اليوم الجمعة، وذلك في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء لتطوير برامج فضاء لدفع أهدافها التنموية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية