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كيف تتفادى الحوادث في الشبورة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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تشهد محافظات الوجه البحرى والقاهرة والجيزة، من صباح اليوم وجود شبورة مائية كثيفة، مما دفع الإدارة العامة للمرور بوزراة الداخلية، إغلاق عدد من الطرق الرئيسية منها طريق الإسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو ووجهت الإدارة مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين أثناء قيادة السيارات أثناء ظهور الشبورة المائية، حرصًا على سلامة المواطنين على جميع الطرق على مستوى الجمهورية.

ومن إرشادات الادارة العامة للمرور للمواطنين:

1- يجب إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة أثناء وجود الشبورة تجنبا للحوادث.

2- السير في الحارة الوسطى من الطريق

3-الاسترشاد بالخطوط الأرضية

5-استعمال ماسحات الزجاج حال لوضوح الرؤية.

6- عندحدوث عطل مفاجئي للسيارة يجب على الفور الاتصال على خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

7- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالحارة المرورية

8- قبل التحرك بالسيارة يجب فحصها جيدا تجنبا لحدوث اى عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

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مرور شبورة مائية حوادث أخبار مصر

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