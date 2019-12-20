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ضبط عاطلين لفرضهما الإتاوات ببنها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية، من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ببنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشديدي مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بقيام حملة قادها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور لفرض الإنضباط المروري بشوارع العاصمة ببنها أسفرت عن ضبط حاتم س م عاطل السابق اتهامه في عدد 8 قضايا ( مخدرات – سرقة وسائل نقل – أداب ) أخرهم القضية رقم 183 لسنة 2001م جنح أحداث قسم أول بنها المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس ( تبديد – مباني ) أخرهم القضية رقم 639 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها – تبديد،بالحبس سنة وكفاله 100 جنيه حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام مستشفي التأمين الصحي ببنها دائرة قسم ثان بنها.. بدون وجه حق وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعه. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6668 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.

كما جري ضبط إبراهيم م ن عاطل ومقيم بطا – دائرة مركز شرطة بنها وذلك لقيامه بمزولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده بشارع كورنيش النيل وضبط بحوزته مبلغ مالي 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6669 لسنة 2019م لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.
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الكلمات المفتاحية

مباحث قليوب بنها أخبار مصر إتاوات

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