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مدير "متحف الطفل": نعمل طوال العام ونقدم برامجا مختلفة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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أسامة عبد الوارث
أسامة عبد الوارث
هدى عبدالرازق
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قال أسامة عبد الوارث، مدير متحف الطفل للحضارة والإبداع، إن المتحف يعمل على مدار العام، ويخصصون برامج معينة للأطفال في إجازة نصف العام وآخر العام، تحتوي على أنشطة وألعاب تبدأ من سن 5 سنوات حتى 14 عاما.

وأشار "عبد الوارث"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن العاملين بالمتحف مؤهلين ومدربين على الشرح للأطفال، ويوجد قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن هناك برامج خاصة لأطفال التوحد وحالتهم تحسنت.

وأضاف أن المتحف حصل على جائزة اليونسكو في تقديم أفضل وسيلة لتعليم الأطفال، موضحا أن رسالة المتحف هو التركيز على تنمية ثقافة وفكر الطفل ليكون عالم المستقبل، معلنا أنهم سيفتتحون مركز العلوم داخل المتحف بهدف التثقيف العلمي، وتبني المخترعين.
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