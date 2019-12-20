إخلاء سبيل متنمر واقعة عامل النظافة بالغربية (صور)

قررت نيابة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، إخلاء سبيل " مؤمن. ر" المتهم في واقعه التنمر على مسن بطنطا بعد سماع أقوال شهود العيان التي أثبتت ان الشاب اعتدى على الأخير بعد قيامه بالتعدي على عدد من الفتيات في الشارع بالسب والضرب والسباب ومحاولة التحرش بهم.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول واقعة التنمر على مسن، بطلها عامل نظافة، حيث ظهر في الفيديو شابٌ يعتدي على أحد عمال النظافة، بشارع على مبارك بطنطا، وتهكم وتنمر عليه وسبه بألفاظ نابية، وسط ضحكات أصدقاء الشاب وتشجيعه على تصرفه المَشين.



وتبين عقب ذلك ان هذا المسن كان يعمل موظف حكومي وتم فصلة بعد حدوث اضطرابات نفسية لة نتيجة حادث، وانة لا يعمل عامل نظافة ويتحول فى شوارع طنطا دائما.