اتحاد الصناعات المصرية يطلق البعثة الرابعة إلي غانا وكوتيفوار









استضافت لجنة التعاون الإفريقي برئاسة الدكتور شريف الجبلي سفيري غانا وكوتيفوار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية الرابعة للجنة والتي من المقرر القيام بها في الاسبوع الثاني من مارس ٢٠٢٠.





حيث أوضح الجبلي أن الهدف من البعثة هو الاستيراد والتصدير والإستثمار في كلا الدولتين.





كما أضاف أن البعثة مشكلة من نخبة من كبار رجال الصناعة في مصر في العديد من القطاعات الصناعية وهي الكيماويات والاسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الجلود، الادوية والرعاية الصحية ، الأغذية والحبوب، وغيرها من القطاعات المهتمة للدخول في أسواق غرب أفريقيا.





ومن جانبهم رحب السفراء بالبعثة التجارية وابدوا اهتماما كبيرا للتنسيق لهذة البعثة موضحين أن أهم مايميز الدولتين هي مواردها الطبيعية وتسعي الدولتين الآن للاتجاه نحو التصنيع واستغلال مواردهم الطبيعية لإقامة المصانع.