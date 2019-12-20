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مصرع وإصابة 11 بينهم أطفال إثر تصادم قطار وسيارة بميت غمر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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قطار
قطار
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استقبل مستشفى ميت غمر، أمجد محمد حسن 15 سنة، مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد 40 سنة مصابة بكسر في الساعد الأيسر، واشتباه نزيف في المخ والبطن، وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبهة 15 سنتيمترا، وشروق سليمان الكواوي 20 سنة، بكدمة أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة حوالي 3 سنوات باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات، وطفل مجهول حوالي7 سنوات متوفي.

وجاء ذلك إثر اصطدام سيارة بقطار أمام مزلقان الصوفي بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

وتوجد أشلاء 6 آخرين، جارٍ رفعهم، بعد إذن النيابة العامة، وتم نقل المصابين عن طريق الإسعاف وبمعرفة الأهالي.
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