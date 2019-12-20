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إصابة 3 في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بشبرا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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اُصيب سائق توك توك وعاملين في جراج بسبب معاكسة الفتيات بالشارع بشبرا الخيمة.

تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وامرت بطلب تحريات المباحث.

كان العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية محطة المرور الوحدة العربية.

أخطر اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول بكر ه ع سائق توك توك ومقيم مصاب بجرح بفروة الرأس ومحمد ه ع عامل ومقيم مصاب بجرح شبة نافذ بالبطن وإسلام م س عامل مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وجري نقل الثانى والثالث لمستشفى الساحل بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.

وطرف ثان أحمد س م عامل بجراج سيارات السابق إتهامه في عدد 4 قضايا مخدرات وسلاح بدون ترخيص.
 
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء هشام سليم مدير الإدارة أن المشاجرة نشبت لقيام الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالطريق العام أمام الجراج محل عمل الرابع بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم ولدى قيامة بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على أثرها الثانى والثالث لمناصرته وتعدى خلالها الرابع على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المبين وجري بإرشاد الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواه وتم التحفظ عليها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39699 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.
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