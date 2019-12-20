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وزير التجارة يقرر استمرار رسم الصادر على خردة المعادن وفضلات الورق

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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ميناء تجاري
ميناء تجاري
أحمد الشيخ
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أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي "أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن. 

كما نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات آخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حِزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن.

ونص القرار أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الألومنيوم بواقع 7 آلاف جنيه للطن، فضلاً عن استمرار رسم الصادر المفروض على المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على الزنك، والزنك بأشكاله الخام، وخردة وفضلات من الزنك، وأتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بقيمة 2600 جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى "ورق الدشت" بواقع 3600 جنيه للطن.

وقالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية. 

وأوضحت الوصال أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي شملت غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

ونوهت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن صادرات خردة وخام النحاس بلغت 70 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 4 آلاف طن خلال عام 2018، في حين بلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص 6 آلاف طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف و400 طن خلال عام 2017، لافتةً انه نظراً لزيادة الكميات المصدرة من خردة وخام ومصنوعات الرصاص بشكل ملحوظ خلال عام 2019 مقارنة بالكميات المصدرة في العام الماضى رغم وجود رسم صادر قدره 6 الآف جنيه للطن فقد رؤي زيادة رسم الصادر ليصل الى 7 آلاف جنيه للطن مما يسهم في توفير هذه الخامات لتلبية احتياجات السوق المحلى وكذا لتحقيق الثبات النسبى لاسعار هذه الخامات في ضوء الأسعار العالمية. 

وأضافت أن صادرات خردة الحديد بلغت 13 ألف و700 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 9 آلاف و500 طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات من ألومنيوم 3 آلاف و302 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 5 آلاف طن خلال العام الماضي، كما بلغت صادرات خردة وفضلات وخام الزنك خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 928 طن مقابل 1454 طن خلال العام الماضي، في حين لم يتم تصدير أي ورق دشت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل تصدير 55 طن خلال عام 2018.
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الكلمات المفتاحية

رسم الصادر عن النحاس رسم الصادر الورق المقوى

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