عكاشة: عزل ترامب مسرحية متفق عليها

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العائلات اليهودية الاقتصادية الأربعة أعضاء في الحزب الجمهوري والديمقراطي الأمريكي، وهم من ينفقون على الحزبين، ومعهم عدد من رجال الأعمال الأمريكان.





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن العالم كله منشغل بقضية عزل الرئيسي الأمريكي ترامب، معقبا: "والله العظيم ترامب مش هيتعزل"، واصفا قصة عزل ترامب بـ "بالفيلم".



