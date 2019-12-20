Advertisements
عكاشة: عزل ترامب مسرحية متفق عليها
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العائلات اليهودية الاقتصادية الأربعة أعضاء في الحزب الجمهوري والديمقراطي الأمريكي، وهم من ينفقون على الحزبين، ومعهم عدد من رجال الأعمال الأمريكان.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن العالم كله منشغل بقضية عزل الرئيسي الأمريكي ترامب، معقبا: "والله العظيم ترامب مش هيتعزل"، واصفا قصة عزل ترامب بـ "بالفيلم".
وأضاف أن ما يحدث مع ترامب الآن مسرحية متفق عليها في الغرف المغلقة بين العائلات الاقتصادية الأربع التي لها رجالها في الحزب الديمقراطي والجمهوري، معقبا: "هما عايزين يلخبطوا العالم"، منوها بأن إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى أجرت استطلاع على شعبية ترامب وكانت نتيجة الاستطلاع كاسحة لصالح ترامب.
Advertisements