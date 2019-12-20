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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد غداً

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
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يحل ليستر سيتي ضيفاً على نظيره مانشستر سيتي غداً السبت الموافق 21/12/2019، على ملعب الاتحاد، في مبارايات الجولة الـ18، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويأتي ليستر سيتي في وصافة ترتيب الجدول الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، حصل عليها من فوز بـ12 مباراة وتعادل في 3، وهزيمة في مباراتين، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث، برصيد 35 نقطة جمعها من 11 فوز، وخسارة في أربع مواجهات، وتعادل في مباراتين.

ليفربول يتصدر قبل مواجهة ليستر سيتي 

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 49 نقطة، مغرداَ منفرداً، مبتعداً عن ليستر سيتي بـ10 نقاط كاملة، وحقق يورجن كلوب المدير الفني للريدز، الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، ولم ينل أي خسارة له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف ليفربول من مباراة ليستر سيتي

وينتظر ليفربول، مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي، لأن نتيجتها ستكون في صالحه، فكلا الفريقين، ينافسون الريدز، وأي نتيجة ستؤخر أحدهم من ملاحقة الصدارة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قل مباراة ليستر سيتي

1- ليفربول - 49 نقطة

2- ليستر سيتي - 39 نقطة

3- مانشستر سيتي - 35 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- توتنهام 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 25 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 25 نقطة

8- ولفرهامبتون 24نقطة

9- أرسنال 22 نقطة

10- كريستال بالاس 22 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

12- بيرنلي 21 نقطة

13- برايتون 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- وست هام 19 نقطة

16- ايفرتون 18 نقطة

17- أستون فيلا 15 نقطة

18- ساوثامبتنون 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 12 نقطة

20- واتفورد 9 نقاط

ليستر سيتي وصيف

ويقترب ليفربول من تحقيق بطولة الدوري، والتي غابت عن معقله، منذ 29 عاماً، منذ التتويج بآخر لقب في موسم 1990 - 1989، وكان قريب من تحقيق اللقب من الموسم السابق، ولكن حصل عليه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وستكون مباراة ليستر سيتي ومان سيتي، فارقة في تاريخ الدوري.

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