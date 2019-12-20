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"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها، المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات.

وبدأ المهندس جمال طلعت، جولته بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها على محاور المدينة ( التسعين الجنوبي – التسعين الشمالي)، ومركز خدمات المدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

وتابع المهندس جمال طلعت، خلال جولته، استعدادات المدينة لموسم الأمطار، وتفقد محطات الصرف الصحي، ومراجعة بالوعات الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها الآلاف من الأيادي العاملة، ويخدم مشروعات الإسكان المختلفة، (أكثر من 40 ألف وحدة سكنية)، ما بين  مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، مما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حالياً بشكل جيد.

وشملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر، ومنها أعمال (الطرق -  تنسيق الموقع – تشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، كما تفقد منطقة مثلث الأمل على طريق محور العين السخنة القديم  الجاري تطويره من قبل الهيئة الهندسية بطول 13 كم كمرحلة أولى والمرحلة الثانية بطول  5 كم  لربطه بطريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطي .

كما تابع المهندس جمال طلعت، والمهندس عادل النجار، سير الأعمال بمحور مثلث الأمل  بطول ( 5.3 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي ( امتداد شارع التسعين الجنوبي ) بطول (3.5 كم)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

من جانبه  النجار، أنه تم إزالة بعض محطات خلط الخرسانة التي كانت تشغل حيزا من طريق محور العبور، وجارٍ إزالة الإشغالات المتبقية.

وأشار النجار إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA"  للإسكان الفاخر، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721  عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة
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مشروعات القاهرة الجديدة مدينة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة

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