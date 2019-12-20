Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تبدأ التشغيل التجريبي لأول محطة للطاقة النووية العائمة في العالم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
Advertisements
أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم
أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم
Advertisements
اعلن مكتب معلومات المؤسسة الوطنية الروسية للطاقة الذرية، عن بدء التشغيل التجريبي لأول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، في مدينة بيستويك في منطقة تشوكشي بالشرق الأقصى الروسي. 

وفقًا للأخبار، ستبدأ محطة الطاقة النووية العائمة عملها الرسمي في عام 2020 وستوفر الطاقة لمدينة بيسويك.

تتميز محطة الطاقة النووية العائمة بهامش أمان كبير في التصميم، حيث يمكن لمفاعلين KLT-40S توليد ما يصل إلى 70 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الطاقة لمدينة يبلغ عدد سكانها 100000 نسمة. 

وتقوم المؤسسة الوطنية الروسية للطاقة الذرية حاليًا، بتطوير محطة طاقة نووية عائمة من الجيل الثاني، وستصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 100 ميجاوات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة بيسويك محطة طاقة نووية روسيا الطاقة الكهربائية الطاقة الذرية

أخبار تهمك

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

صدمتان في برشلونة قبل موقعة الافيس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

موضوعات متعلقة

تقارير: الصين تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية العائمة

"التعليم" تشارك في فعاليات منتدى الطاقة الذرية الحادي عشر Atomexpo-2019

روسيا تسمح لأول محطة للطاقة النووية العائمة في العالم ببدء العمل

المملكة توضح ملامح برنامجها النووي في مؤتمر "الطاقة الذرية" بفيينا

فرج عامر: مفاعل الضبعة النووي يتنج 4800 ميجاوات كهرباء سنويًا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

10:05 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

08:59 ص

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status