روسيا تبدأ التشغيل التجريبي لأول محطة للطاقة النووية العائمة في العالم

اعلن مكتب معلومات المؤسسة الوطنية الروسية للطاقة الذرية، عن بدء التشغيل التجريبي لأول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، في مدينة بيستويك في منطقة تشوكشي بالشرق الأقصى الروسي.





وفقًا للأخبار، ستبدأ محطة الطاقة النووية العائمة عملها الرسمي في عام 2020 وستوفر الطاقة لمدينة بيسويك.





تتميز محطة الطاقة النووية العائمة بهامش أمان كبير في التصميم، حيث يمكن لمفاعلين KLT-40S توليد ما يصل إلى 70 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، والتي يمكن أن تلبي احتياجات الطاقة لمدينة يبلغ عدد سكانها 100000 نسمة.





وتقوم المؤسسة الوطنية الروسية للطاقة الذرية حاليًا، بتطوير محطة طاقة نووية عائمة من الجيل الثاني، وستصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 100 ميجاوات.







