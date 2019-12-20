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"في ذكرى ميلاده".. محي الدين عبدالمحسن وصراع طويل مع المرض

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:02 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يعتبر الفنان محي الدين عبدالمحسن، من عظماء السينما المصرية بشكل عام، وفنانين الزمن الجميل، ويمتلك مسيرة سينمائية طويلة، حيث قام بتقديم العديد من الأعمال الفنية، منها الدراما، والسينما، والمسرح.

وفى هذا التقرير يستعرض لكم "الفجر الفنى"، أبرز المحطات للفنان محي الدين عبد المحسن، خلال مشواره في الوسط الفني:

نشأته

ولد الفنان محى الدين عبد المحسن، فى قرية الرقة الغربية بمحافظة الغربية، 9 يوليو 1940، ودرس بكلية الآداب قسم اللغة العربية وتخرج منها عام 1964، وبدأ مشواره الفنى ممثلا بمسرح الطليعة ثم عمل مدير ومستشار لقطاع الفن الاستعراضى، وعمل بعد ذلك فى مسرح "مينوش"، ومن أهم مسرحياته، مسرحية فوت علينا بكرة ولا بعده، الصعايدة وصلوا، سلامة سلم نفسك.


الفنان محي الدين عبدالمحسن وفيلم " الكيف"

‏حيث شارك الفنان محى الدين عبد المحسن،فى بطولة فيلم" الكيف" وأثتر ضجة كبيرة وسط جمهوره، ولفت الأنظار إليه لظهوره فى دور بطولى مميز،فى عام 1985،من بطولة محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، نورا، جميل راتب، إخراج على عبد القادر، تأليف محمود أبو زيد.

وعند تميزه فى دور بطولة فيلم"الكيف"تم اشتراكه فى أكثر من عمل بطولى مثل" العار" وفيلم" التوت والنبوت" وفيلم" شوادر"، وفيلم" امرأة هزت عرش مصر".

وعن الافلام التي شارك بها

فيلم" 3 قصص"كان من أولى بطولاته،وبطولة نادية لطفي، سميحة أيوب، وفيلم" التوت والنبوت" بطولة عزت العلايلى، محمود الجندي، وفيلم" امرأة هزت عرش مصر" وكان من بطولة نادية الجندي، وفاروق الفيشاوي،فيلم" بوحه" بطولة محمد سعد، لبلبة،فيلم " وش إجرام" بطولة محمد هنيدي ولبلبة.


المسلسلات التي شارك بها


شارك محى الدين عبد المحسن، فى بطولة مسلسل" قضية رأي عام"، بطولة يسرا، وإبراهيم يسرى، ومسلسل" مبروك جالك قلب" من بطولة هانى رمزى، غادة عادل،مسلسل " صرخة أنثة" بطولة محمد لطفى، راندا البحيري،مسلسل" عنبر الألوان" بطولة حسين فهمى، معالى زايد، مسلسل" الزناتى مجاهد" بطولة سامح حسين، هالة فاخر.

توفى محى الدين عبد المحسن، في عام 2012، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الثانية والسبعين سنة، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود فى القاهرة.
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