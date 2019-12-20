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عن "ميدل بيست".. تركى آل الشيخ: "اللي شفتوه نمزح معكم بس"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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غرد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعد من خلالها زوار فعالية مهرجان "ميدل بيست" بموسم الرياض، بمزيد من المتعة والتشويق والإثارة

وكتب تركي آل الشيخ: "اللي شفتوه اليوم نمزح معكم بس… بكره شي ثاني اليوم ولاشيء وعد”.

وانطلقت أولى فعاليات مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي العالمي، مساء يوم أمس الخميس، باحتفالية ضخمة، حيث يقام المهرجان لمدة 3 أيام ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ومن المقرر أن يشهد حفل "ميدل بيست" تواجد أكثر من 100 "دى جى" عالمى، بالإضافة إلى 5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف شخص، فضلا عن المطاعم وأماكن الترفية وكافيهات لراحة الجمهور، وهى احتفالية تعد تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل شيخ.

"حفل ميدل بيست" من المقرر أن يشهد تواجد عدد ضخم من الفنانين والمطربين فى العالم العربى، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، النجم أحمد السقا، أحمد حلمى، ومحمد هنيدى ومحمد حماقى وأكرم حسنى وأمير كرارة،هشام ماجد وشيكو، وعمرو يوسف ودينا الشربينى، وأخرون.

انطلاقًا من حرص مهرجان (ميدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذى يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة. 

فيما توجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto. 

ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات200 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه ميدل بيست موسم الرياض مهرجان تركي آل الشيخ

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