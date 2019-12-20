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ضبط سائق مقطورة اصطدم بكوبري مشاة الإسماعيلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق اصطدم بكوبري مشاة بالإسماعيلية ما أدى إلى تحطم أجزاء منه وتعطل حركة المرور.

تبلغ لشرطة النجدة بدائرة قسم شرطة بدر بشأن إصطدام سيارة نقل "مقطورة " بجسم كوبرى مشاة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى تجاه الإسماعيلية بالقرب من المركز الطبى العالمى، دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية محملة بالقمامة"– عكس الإتجاه بمحل البلاغ إصطدمت المقطورة بالجسم المعدنى لكوبرى المشاة،ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة.

نتج عن ذلك سقوط جزء من الكوبرى على المسطح الأرضى بالطريق، وإنفصال المقطورة عن السيارة مما أدى لغلق الطريق فى إتجاه الإسماعيلية، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة ورفع آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى وإعادة تسيير الحركة المرورية.

فى وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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