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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخطط مسئولو نادي مانشستر يونايتد، لضم صفقة جديدة من صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن اليونايتد يستهدف ضم المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، والذي يملك العديد من العروض في الفترة الأخيرة.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن البلوجرانا حدد سعر مدافعه الفرنسي بـ 20 مليون يورو، خاصة وأنه لا يحصل على مساحة للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم، حيث يتفوق عليه في ترتيب المدافعين كل من جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

 

يذكر أن مانشستر يونايتد أن أبدى اهتمامه بعدة لاعبين من برشلونة، على غرار إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، ولكنه في الوقت الحالي، لا يريد سوى التعاقد مع مدافع لا يحصل على هامش كبير للمشاركة في مباريات الفريق.

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