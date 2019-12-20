بفستان باللون الأحمر.. نيكول سابا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة نيكول سابا على التواصل بشكل دائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت نيكول صورة جديدة لها، وتألقت في الصورة بفستان باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة، به فتحة ساق كبيرة من الأمام، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.





وفي سياق آخر، تستعد نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجارى،بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس، وذلك ضمن حفلات ليلة رأس السنة، ويكون هذا الحفل هو الثانى لنيكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان،ولاسيما أنها اعتذرت أكثر من مرة عن اقامة احتفالات طوال الفترة الماضية نظرًا لحبها الشديد لبلدها.





وأقيم الحفل الأول الشهر الماضي بأحد النوادي في منطقة مدينة نصر ، وحرصت نيكول خلال الحفل على رفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية.







والجدير بالذكر أنَّ نيكول تستعد حاليًا لاطلاق أغاني جديدة لها، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي.

