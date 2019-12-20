Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفستان باللون الأحمر.. نيكول سابا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة نيكول سابا على التواصل بشكل دائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نيكول صورة جديدة لها، وتألقت في الصورة بفستان باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة، به فتحة ساق كبيرة من الأمام، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.


وفي سياق آخر، تستعد نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجارى،بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس، وذلك ضمن حفلات ليلة رأس السنة، ويكون هذا الحفل هو الثانى لنيكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان،ولاسيما أنها اعتذرت أكثر من مرة عن اقامة احتفالات طوال الفترة الماضية نظرًا لحبها الشديد لبلدها.


وأقيم الحفل الأول الشهر الماضي بأحد النوادي في منطقة مدينة نصر ، وحرصت نيكول خلال الحفل على رفع علم بلادها لبنان، دعمًا للثورة اللبنانية.



والجدير بالذكر أنَّ نيكول تستعد حاليًا لاطلاق أغاني جديدة لها، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي.
بفستان باللون الأحمر.. نيكول سابا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
بفستان باللون الأحمر.. نيكول سابا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
Advertisements

أخبار تهمك

صدمتان في برشلونة قبل موقعة الافيس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

10:05 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

08:59 ص

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status