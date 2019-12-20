آنا كيندريك تبدأ تصوير مسلسلها الجديد Love Life



بدأت النجمة الشابة آنا كيندريك تصوير مشاهد مسلسلها الجديد Love Life، الذي تنتجه شبكة hbo لقناتها الخاصة الجديدة للأعمال التليفزيونية HBO MAX.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات الأول من موقع تصوير المسلسل، بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيويورك، والذي ستدور أحداثه في إطار رومانسي موسيقي.

يأتي ذلك بعد أن احتفلت النجمة الشابة آنا كيندريك بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Noelle، الذي يعتبر من الأفلام التي المخصصة للاحتفال بفترة الكريسماس المقبل.

وعرفت النجمة الشابة آنا كيندريك بكونها واحدة من نجمات فيلم PITCH PERFECT الموسيقي الشهير الذي طرح منه ثلاثة أجزاء من قبل.

وفيما يخص فيلم آنا كيندريك الجديد، فهو يعتبر من أحدث الأفلام التي تنتجها قناة ديزني الجديدة "ديزني بلص"، المنافسة لشبكة البث الرقمي نيتفليكس.

وتجسد آنا في الفيلم شخصية باسم مزيل كرينجل، ويشاركها في بطولة الفيلم النجم "بيل هادر"، الذي يجسد شخصية باسم "نيك كرينجل"، وشيريلي مكلين التي تجسد شخصية باسم "إلف بولي"، وبيلي إتشر الذي يجسد شخصية باسم "جابريال كرينجلي".

