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ريس ويذرسبون تحتفل بطرح فيلمها الجديد كمنتجة Queen & Slim

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت النجمة الكبيرة ريس ويذرسبون في العرض الخاص الاحتفالي لطرح فيلم Queen & Slim الجديد، الذي تشارك به كمنتجة تنفيذية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس في حضور إعلامي متواضع وغياب جماهيري تام.

وكانت قد علقت ريس على غياب الفيلم عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب لهذا العام، بعد أن ذكرت ان لجنة تقييم الأعمال الأجنبية لم تهتم بمشاهدته.

ويشارك في بطولة الفيلم "مالينا ماستوكاس"، و"دانيال كالويا"، الشهير بدوره في فيلم الرعب Get out، بالإضافة لجودي ترنر سمث.

وكانت قد بدأت النجمة الكبيرة ريس ويذرسبون تصوير مشاهد مسلسلها الجديد Little Fires Everywhere بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة لوس أنجلوس.

ويعد مسلسل Little Fires Everywhere، قصة مقتبسة من رواية تحمل الاسم نفسه، طرحت في عام 2017 للروائية "سيلستي نيغ".

ويندرج مسلسل Little Fires Everywhere ضمن فئات المسلسلات القصيرة "ميني سيري"، حيث سيتكون من 8 حلقات، ويرتقب طرحه على منصة البث الرقمي الأمريكية hulu.
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