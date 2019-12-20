الشبورة المائية ترفع أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20-12-2019

أسعار الأسماك اليوم

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20-12-2019، مع توقف التوريد من بعض المحافظات الساحلية بسبب الشبورة المائية مما ساهم فى قلة المعروض، بالرغم من استقرار سعر السمك في سوق العبور

في ظل توقعات بارتفاع اسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة لارتفاع اسعار اللحوم الواجن في الاسواق بناء على قرار وزارة والزراعة بحظر الاستيراد وبالتالي اتجاه المستهلك للسمك كبديل بروتيني هام ومما يرفع الطلب على السلعه في ظل استقرار المعروض منها وبالتالى ارتفاع الاسعار، بجانب الاعتماد عليه في وقت صيام عيد الميلاد الذي يرفع الطلب على الأسماك مقابل تناقصها على اللحوم الحمراء والدواجن ننشر اخر تحديثات اسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي: