مورينيو يوجه ضربة قوية لمانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

كشف موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، طلب التعاقد مع لايفين كورزاوا، لاعب باريس سان جيرمان، في يناير.

ويعد لاعب باريس هدفا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يستعد لإبرام صفقات قوية في الميركاتو الشتوي من أجل إعادة هيبة الفريق.

وينتهي عقد كورزاوا مع باريس في صيف 2020، ولا تسعى إدارة الفريق الباريسي لتجديد عقد اللاعب، في ظل غيابه عن المشاركة بشكل أساسي.

وتابع الموقع الفرنسي، أن باريس يخطط لبيع اللاعب في يناير خوفًا من خسارته مجانًا في الصيف، وهو ما يُشجع هذه الأندية أكثر نظرًا لأنه مع اضطرار النادي الفرنسي لبيعه، فيمكن الحصول عليه برسوم رمزية.

وأكد الموقع الفرنسي، أن مورينيو يرغب في التفوق على هذه الأندية وضم كورزاوا إلى السبيرز، وذلك في ظل سعيه لإيجاد بديل للإنجليزي داني روز، الذي يتطلع لبيعه في يناير.