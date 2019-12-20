Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو يوجه ضربة قوية لمانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، طلب التعاقد مع لايفين كورزاوا، لاعب باريس سان جيرمان، في يناير.

 

ويعد لاعب باريس هدفا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يستعد لإبرام صفقات قوية في الميركاتو الشتوي من أجل إعادة هيبة الفريق.

 

وينتهي عقد كورزاوا مع باريس في صيف 2020، ولا تسعى إدارة الفريق الباريسي لتجديد عقد اللاعب، في ظل غيابه عن المشاركة بشكل أساسي.

 

وتابع الموقع الفرنسي، أن باريس يخطط لبيع اللاعب في يناير خوفًا من خسارته مجانًا في الصيف، وهو ما يُشجع هذه الأندية أكثر نظرًا لأنه مع اضطرار النادي الفرنسي لبيعه، فيمكن الحصول عليه برسوم رمزية.

 

وأكد الموقع الفرنسي، أن مورينيو يرغب في التفوق على هذه الأندية وضم كورزاوا إلى السبيرز، وذلك في ظل سعيه لإيجاد بديل للإنجليزي داني روز، الذي يتطلع لبيعه في يناير.

Advertisements

أخبار تهمك

صدمتان في برشلونة قبل موقعة الافيس

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

منذ حوالي 3 ساعات

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

مارادونا يصدم ميسي وجماهير برشلونة بتصريح مثير

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من وزارة العدل بشأن مكاتب الطب الشرعي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ ساعة و نصف

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

08:59 ص

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

08:57 ص

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status