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رابط التسجيل في وظيفة القوات الخاصة للأمن البيئى والشروط المطلوبة والرواتب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
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وظائف السعودية
وظائف السعودية
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افتتحت الإدارة العامة للقبول المركزي، باللملكة العربية السعودية، برئاسة وزارة الداخلية السعودية، للشؤون العسكرية والداخلية، باب التقديم  على الوظائف العسكرية للرجال، بالقوات الخاصة للأمن البيئي لعام 2019.

الوظائف المطلوبة

وكشفت الإدارة، عن الراتب المنتظر أن يعين عليها المتقدمون، وهي: (رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، على أن تكون التعيينات، بأماكن كثيرة، في اللملكة العربية السعودية.


وخصصت الإدارة موقع "أبشر الالكترونى للتوظيف"، لتلقي الطلبات، من يوم الأحد الساعة 10 صباحاً بتاريخ 25 / 4 / 1441 هجرياً، إلى الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 29 / 4 / 1441 هـجرياً.

وتشترط الوظائف المطلوبة، عدة شروط ومؤهلات، نستعرضها في السطو ر التالية:

أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة في القوات الخاصة للأمن البيئي

- أن يكون المتقدم متزوج سعودية.

- غير حاصل على أي وظيفة سابقة.

- اجتياز كافة الاختبارات.

- ملئ الحقول الطلوبة بشكل دقيق.

يشترط أن يكون المؤهل العلمى للوظيفة مصادق المؤهل العلمى من قبل جهة معينة ومختصة .

الرواتب 

حسب الوظيفة المتقدم لها الشخصيتم تحديد راتب القوات الخاصة 

- مرتب الجندى 7000 ريال سعودى .

- مرتب الجندى أول 7800 ريال سعودى .

- مرتب العريف على 8500 ريال سعودى .

- راتب وكيل رقيب 9000 ريال سعودى .

التخصصات المطلوبة لكل وظيفة بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1441

رقيب

- تشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية (هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة إتصالات ، تقنية اتصالات، هندسة طيران، تقنية مدنية ومعمارية، هندسة برمجيات، علوم الحاسب الآلي، نظم معلومات، تقنية معلومات، تقنية شبكات، هندسة شبكات).

وكيل رقيب

- مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية (إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تقنية حيوية نباتيه، أحياء، كيمياء، إنتاج حيواني، إنتاج النبات ووقايته، حماية البيئة، مساحة، محاسبة، علم اجتماع، لغة إنجليزية، لغة عربية، شريعة، جغرافيا، الصحافة والأعلام، سياحة و آثار، سفر و سياحة، تربية بدنية).

عريف

- شهادة الدبلوم سنتين في تخصص (شبكات، تكييف وتبريد، تقنية كهرباء، تقنية ميكانيكا، إنتاج ميكانيكا،إلكترو ميكانيكا، إدارة مالية ومحاسبة، إدارة مكتبية، إلكترونيات، اتصالات، محاسبة، دعم فني، مساحه، كهرباء).

جندي أول

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- للحاصلين على دورة لا تقل مدتها عن ستة أشهر .

جندي

- مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها .

كل ما تريد معرفته عن القوات الخاصة للأمن البيئي

هي مجموعة من الأفراد يتم تعينهم بشكل خاص من قبل المملكة، توكل لها مهمات خاصة ومعينة يتم تدريب تلك القوات تدريب خاص وعالى أما عن الأمن البيئى فهو حماية البيئة ومساعدة هيئة الأرصاد والقضاء على كافة المخالفات, التى تهدد البيئة وحماية الطبيعة والقضاء على تجريف التربة لتقديم على الوظيفة عبر بوابة أبشر للتوظيف.

وللتقديم في وظيفة القوات الخاصة للأمن البيئي، اضغط هنا
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وظائف السعودية القوات الخاصة للأمن البيئي الداخلية السعودية أبشر للتوظيف

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