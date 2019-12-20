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د.حماد عبدالله يكتب: حتمية تعديل الأجور فى مصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
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د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله
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تدنى الأجور فى (مصر) البعض و أنا منهم نعتقد بأنها أساس لنكبة هذا البلد !! والموقف لا يقتصر فقط على ضعف "الموازنة العامة للدوله " وعدم تحملها لرفع أجور ومرتبات موظفيها , والذى وصل عدهم إلى أكثر من ست ملايين موظف وعامل, وهذا ما لم يشابهه نظام إدارة فى العالم , حيث إن" مائة مليون مواطن " يجب أن يعمل على خدمتهم مالا يزيد عن مليون موظف , وأقل من ذلك حسب النظم العالمية والحديثة , إلا إن قوة العمل فى (مصر) تفوق " الستة ملايين مواطن ", من قوه العمل المقدرة بعدد ثلاثون مليون , فالباقى يعملون فى شتى مناحى الحياة , وخاصة فى القطاع الخاص (صناعة وزراعة وخدمات وتعليم وصحة وإسكان) وغيرهم من أنشطة يعمل فيها القطاع الخاص , وكنت تعرضت فى مقالات سابقه أمس وأول أمس أخرهم , تحت عناوين "حتمية هيكلة الأجور" فى وتدنيها فى (مصر) ¸والأثار السلبيه المترتبة عن ضعف الأجور والمرتبات للعاملين المصريين بمناظرتهم بزملائهم فى أى دوله أجنبيه , وفى أعمال مشابهة لما يتم فى (مصر) !!

لذا فالأجور فى (مصر) لابد من تعديل هياكلها , ولابد من إصدار قانون للشركات شبه موحد , ولابد من إخضاع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل اليوم عن (ألفى جنية) للعامل أو الموظف , ولابد من العمل على تعديل العوار فى الموازنات الخاصة للشركات الإستثمارية الكبرى , حيث يستحوز الملاك وأصحاب الأسهم على أكثر من 80% من إجمالى الأرباح كما سبق وكتبت بالأمس وأول أمس بينما تحوز  الأجور والمرتبات والبحوث على أقل من 20% من صافى الأرباح المعلنة , وهذا يمثل بجانب أنه غير عادل , إلا أنه أيضاً يعتبر تحطيم لكرامة الأجراء والموظفون والعاملون بالدولة , ولعلنا نتذكر أو مازلنا نتذكر أن ثورة 25 يناير قامت منادية بالعدالة الإجتماعية والعيش والحرية , وهذا مالم نستطع تحقيق إحداهما حتى بعد ثورة 30 يونيو وإستردادنا للهوية المصرية وتحرير الوطن من براثن الإرهاب.

"الأجور المتدنية" فى بلادنا هى بمثابة إهدار لكرامة المصريين العاملين فى الدولة , حيث بجانب أنها لاتفى بأغراض الحياة ,على أبسط معدلاتها إلا إنها تعتبر أيضا ضد أليات السوق الحرة والإقتصاد الحر, الذى طلما نادينا بأننا فى طريقنا لتحقيقه , كما أن ذلك يعتبر سمة من سمات الغباء لدى المستثمرين فى (مصر) حيث بعد تعديل هيكلة الأجور (لو صح ذلك !!) فإن الزيادة تصب فى جهة إنفاق المستهلكين فى الأسواق ويمكن بذلك إعادة (دورة الحياة) فى سلسلة الإقتصاد الوطنى .

ولعلنا نرصد ونرى فى بعض الدول المتقدمة صناعياً وصاحبة رؤوس الأموال (الضخمة) بدون "نق" !! تقوم بمساعدة الدول الفقيرة والنامية , بمنح لاترد فى بعض الأحيان ,بغية تنشيط عملية الإنفاق , ولكى تخلق أسواق (بازغة) تستطيع أن تستهلك منتجات تلك الدول , وتعيد الإنفاق فى هذا الإتجاه , هكذا تعود المنح والمساعدات والهدايا إلى خزائن تلك الدول على شكل ضرائب وجمارك على منتجات يستهلكها هؤلاء (المنفقين) من الدول المستهلكة (والغير منتجة) هذه نظرية "kg1 " فى الإقتصاد ,وليست نظرية إقتصادية صعبة على حكام بلادنا اليوم! 

فى فلسفة الإقتصاد , لابد من تعديل لائحة الأجور والمرتبات فى البلد !!

هذا جانب من رؤى رأيت أن أطرحها فى أعمدتى خلا الإسبوع الماضى وحتى اليوم , وأبتعد عن أحداث ساخنة متعددة فى الحياة السياسية المصرية , تتسم بعناد وعبقرية فى الغباء السياسى والإدارى فى الدولة !

لذا فإن قرارى أن أبتعد قليلاً عن هذة المنطقة وأكتب فى أشياء أرى إنها مفيدة لو أخذ بها أى مسئول فى البلاد سواء كان (بعمامه) أو (بطربوش) أو حتى (بطرطور)! 

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