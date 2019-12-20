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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة والقليوبية
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( إسكان اطلس 4 بجميع عملياتها – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة – اسكان الجمهورية 1 , 2 – اسكان القاهرة و , ه – اسكان الدلتا 2 – اسكان الأسكندرية 2 – محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر عقد 16 – محطات الصرف الصحى ( محطات البركة ) – منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، اعتباراً من الساعة 10 صباح غدًا السبت ، وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالى.
جاء ذلك نظراً لقياميها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بمحور ترعة الطوارىء تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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