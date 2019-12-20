غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة والقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( إسكان اطلس 4 بجميع عملياتها – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة – اسكان الجمهورية 1 , 2 – اسكان القاهرة و , ه – اسكان الدلتا 2 – اسكان الأسكندرية 2 – محطة الصرف الصحى بالجبل الاصفر عقد 16 – محطات الصرف الصحى ( محطات البركة ) – منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، اعتباراً من الساعة 10 صباح غدًا السبت ، وحتى الساعة 4 صباح اليوم التالى.





جاء ذلك نظراً لقياميها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بمحور ترعة الطوارىء تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.







